Мощность электростанций в Иране превысила 90 МВт

БАКУ /Trend/ - Общая номинальная мощность электростанций в Иране достигла 92 841 мегаватта (МВт), свидетельствуют данные, опубликованные компанией Iran Grid Management Company (IGMC), передает Trend.

Сообщается, что за последние два года производственная мощность электроэнергии в стране увеличилась на 2036 МВт, как сообщило информационное агентство Tasnim.

Отмечается, что На данный момент электростанции комбинированного цикла вносят наибольший вклад в производство электроэнергии в стране, их мощность составляет 35 795 МВт, что составляет 38,6 процента от общего объема производства электроэнергии в стране.

Кроме того, тепловые и газовые установки с номинальной мощностью 15 829 МВт и 24,19 МВт соответственно, составляют 17% и 25,9% от общего объема производства электроэнергии в стране.

В общей сложности, тепловые электростанции (включая теплоэлектростанции, газовые установки и парогазовые установки) вносят наибольший вклад в номинальную мощность по производству электроэнергии в стране, составляя 81,5 процента от общей мощности в 75 643 МВт.