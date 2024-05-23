БАКУ /Trend/ - Сегодня в Тегеране прошли похороны главы МИД Ирана Амира Абдуллахияна.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Министр иностранных дел Ирана похоронен в Священном храме Шах Абдул Азим Хасани.

На похоронах присутствовали исполняющий обязанности президента Ирана Мохаммед Мохбер, исполняющий обязанности министра иностранных дел Али Багери Кани и другие официальные лица.

Напомним, что 19 мая летевший из Худаферина в Тебриз вертолет, на борту которого находились Президент Ирана Ибрахим Раиси, министр иностранных дел Хусейн Амир Абдуллахиян, представитель Верховного лидера Ирана в Тебризе Мохаммед Али Али Хашеми, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малик Рехмати, потерпел крушение.

Президент Ирана и вся сопровождавшая его делегация погибли.

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