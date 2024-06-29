Саид Джалили лидирует на президентских выборах в Иране

БАКУ /Trend/ - Представитель духовного лидера Ирана в Высшем совете национальной безопасности страны Саид Джалили лидирует на досрочных президентских выборах после подсчета 10 366 000 голосов (всего 61 миллион избирателей).

Как передает Trend, об этом сказал представитель Избирательного штаба при МВД Ирана Мохсун Эслами.

По его словам, после подсчета бюллетеней на 28 тысячах из 58 тысяч избирательных участков Джалили набрал 4,266 миллиона голосов, а бывший глава Минздрава Масуд Пезешкиян - 4,244 миллиона голосов. 1,385 миллиона человек проголосовали за спикера иранского парламента Мохаммада Багира Галибафа.

Четвертый кандидат в президенты - бывший глава министерств внутренних дел и юстиции - консерватор Мустафа Пурмохаммади получил 80,5 тысяч голосов.