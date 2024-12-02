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Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

Иран Материалы 2 декабря 2024 17:46 (UTC +04:00)
Президенты России и Ирана провели телефонный разговор
Фото: Кремль

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и Президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кремль, стороны уделили основное внимание обострившейся обстановке в Сирии.

"Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчёркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября 2024 года.

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