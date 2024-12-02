Президенты России и Ирана провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Президент России Владимир Путин и Президент Ирана Масуд Пезешкиан провели телефонный разговор.

Как сообщает Trend со ссылкой на Кремль, стороны уделили основное внимание обострившейся обстановке в Сирии.

"Выражена безусловная поддержка действиям законных властей Сирии по восстановлению конституционного порядка и территориальной целостности страны, а также подчёркнута важность координации усилий в рамках "Астанинского формата" с участием Турции", - говорится в сообщении.

Также были обсуждены актуальные вопросы развития российско-иранского сотрудничества в различных областях, в том числе с учетом договоренностей Владимира Путина и Масуда Пезешкиана по итогам переговоров в Казани 23 октября 2024 года.