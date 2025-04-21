Иран готов к сделке с США при условии учета его интересов - Пезешкиан

БАКУ /Trend/ - Иран готов достичь соглашения с США по своей ядерной программе при условии учета его национальных интересов.

Как передает Trend, об этом заявил президент Ирана Махмуд Пезешкиан на встрече с губернаторами регионов страны.

"Что касается переговоров с США, то мы готовы к соглашению в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов", - сказал Пезешкиан.

Президент Ирана добавил, что если Вашингтон откажется договариваться на равных условиях, Тегеран пойдет своим путем.