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Иран готов к сделке с США при условии учета его интересов - Пезешкиан

Иран Материалы 21 апреля 2025 23:48 (UTC +04:00)
Иран готов к сделке с США при условии учета его интересов - Пезешкиан

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - Иран готов достичь соглашения с США по своей ядерной программе при условии учета его национальных интересов.

Как передает Trend, об этом заявил президент Ирана Махмуд Пезешкиан на встрече с губернаторами регионов страны.

"Что касается переговоров с США, то мы готовы к соглашению в определенных рамках и при условии соблюдения национальных интересов", - сказал Пезешкиан.

Президент Ирана добавил, что если Вашингтон откажется договариваться на равных условиях, Тегеран пойдет своим путем.

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