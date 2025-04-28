Число пострадавших в результате взрыва в порту Ирана достигло 1242

БАКУ /Trend/ - Число пострадавших в результате взрыва в порту Шахид Раджаи в городе Бендер-Аббас иранской провинции Хормузган 26 апреля возросло до 1242 человек.

Как передает Trend, об этом сообщил представитель Иранского общества Красного Полумесяца Муджтаба Халеди.

По его словам, спасатели Красного Полумесяца продолжают поисково-спасательные работы в районе взрыва.

Отметим, что 26 апреля в порту Шахид Раджаи в Иране произошел мощный взрыв. В результате взрыва погибло 40 человек, еще шестеро числятся пропавшими без вести. Пожар, вспыхнувший после взрыва, охватил большую территорию. Официального заявления о причине взрыва пока не поступало.

Порт Шахид Раджаи расположен на площади 2,4 тыс. гектаров. Этот порт может переваливать 70 миллионов тонн грузов в год.