Сильный шторм в Тегеране унес жизни двух человек

БАКУ /Trend/ - Два человека погибли в результате сильного шторма, который обрушился на столицу Ирана вечером в воскресенье.

Как передает в понедельник Trend, об этом сообщил местным СМИ директор управления скорой помощи провинции Тегеран Мухаммед Исмаил Тавакколи.

По его словам, в результате стихии пострадал 41 человек. Двенадцати пострадавшим оказана амбулаторная помощь, двадцать девять госпитализированы в столичные больницы.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!