Иран планирует создать новый нефтехимический комплекс в провинции Хормозган, прилегающей к водам Персидского залива.

Об этом сообщает IRNA со ссылкой на чиновника нефтехимического комплекса.

По словам управляющего директора Национальной нефтехимической компании (NPC) Бехзада Мохаммади, новый нефтехимический комплекс будет построен в Энергетической интенсивной промышленной особой экономической зоне «Парсиан» (PEISEZ).

«Учитывая существующую техническую инфраструктуру, такую ​​как близость к аэропорту, Персидскому заливу, региону Ассалуйе и сырьевым ресурсам, «Parsian» может стать новым центром нефтехимической промышленности страны», — сказал Мохаммади.

Доступ к разнообразному жидкому и газовому сырью является одной из главных привлекательностей нефтехимической промышленности Ирана для инвесторов, и можно с уверенностью сказать, что эта отрасль является самой прибыльной отраслью Ирана.

PEISEZ, имеющая площадь 9 800 гектаров, расположена в 15 км к западу от города Парсиан в провинции Хормозган, в 20 км от международного аэропорта «Persian Gulf International Airport» и в 43 км от порта Парс.

Этот регион является одним из основных полюсов развития в стране, что позволяет создавать различные энергоемкие отрасли благодаря его экономическому, экологическому и географическому положению.

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