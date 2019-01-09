Зариф: Тегеран приветствует инвестиции Дели в нефтехимический сектор

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, в беседе с индийским агентством NEI заявил, что Тегеран приветствует новые инвестиции Дели в нефтегазовый и нефтехимический сектор, подчеркнув, что две страны в этом отношении ведут переговоры, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
"Мы всегда готовы к переговорам с Индией и приветствуем предложения страны", ответил Зариф на вопрос журналиста.
"Индия и Иран могут работать вместе, чтобы обеспечить интересы своего народа", добавил он.
"Экономика Ирана и Индии дополняют друг друга и мы можем работать вместе в разных секторах. Нам нужны индийские товары и услуги, а Индии также нужны иранские товары и услуги", подчеркнул иранский МИД.
Министр иностранных дел Ирана заявил, что "мы надеемся, что даже при незаконных санкциях США, Индия и Иран смогут работать вместе, чтобы обеспечить интересы своего народа и региона."
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф прибыл в Нью-Дели в понедельник с трехдневным визитом во главе высокопоставленной политической и деловой делегации.
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