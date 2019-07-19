Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство

19 июля 2019 11:20 (UTC+04:00)

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