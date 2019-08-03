Иранское нефтяное месторождение Саадатебад наращивает производство

3 августа 2019 14:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На нефтяном месторождении Саадатебад иранской южной провинции Фарс увеличится производство.

Об этом сказал исполнительный директор Компании центральных нефтяных зон Ирана Рамин Хатеми, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на информационный портал Восточной нефтегазовой эксплуатационной компании.

По словам Хатеми, на развитие месторождения выделено 2,24 трлн. риалов (примерно 53,4 млн. долларов).

Хатеми добавил, что проект по развитию этого месторождения увеличит ежедневное производство нефти в нефтезонах Сервистан и Саадатебад до 3 млн. баррелей, а также объемы топлива, производимого Ширазским нефтеперерабатывающим заводом.

Исполнительный директор компании отметил, что проект развития нефтяного месторождения Саадатебад будет осуществляться Западной нефтегазовой компанией при Компании центральных нефтяных зон Ирана и нефтегазовой эксплуатационной компанией Южного Загроса.

"Проект предусматривает строительство нефтепровода протяженностью более 14 км, установку электрооборудования и соединение двух нефтяных скважин", - сказал Хатеми.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова.)

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