Поезд Тегеран-Стамбул будет запущен до конца I квартала 2020 г

БАКУ /Trend/ - Поезд Тегеран-Стамбул будет запущен до конца первого квартала 2020 года. Об этом сказал замминистра дорог и градостроительства Ирана Шахрам Адемнежад, сообщает в среду Trend.

По его словам, основные договоренности об этом уже достигнуты.

Замминистра добавил, что в инфраструктурных работах необходимости нет, но необходимо отрегулировать ряд других моментов.

Комментируя вопрос соединения железнодорожных сетей Ирана и Турции, Адемнежад сказал, что работы в этом направлении ведутся: «В ходе последних обсуждений турецкая сторона предложила строительство железнодорожной ветки протяженностью менее 10 км».

Он добавил, что предварительно определен пункт, где будут соединены железнодорожные дороги на границе Ирана и Турции - между иранской провинцией Западный Азербайджан и пограничным пунктом Гюрбулаг в Агры (Турция). В связи с этим в течение двух месяцев будут проводиться исследования, после чего будет принято окончательное решение.

Отметим, что 7 августа этого года был запущен поезд Тегеран-Анкара, который раз в неделю перевозит примерно 250 пассажиров.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.