Иран ввел квоты на розничные продажи бензина и повысил цены

15 ноября 2019 14:38 (UTC+04:00)

Иран с 15 ноября ввел квоты на розничные продажи бензина, а также повысил на него цены. Об этом говорится в сообщении Национальной компании по распределению нефтепродукции Ирана (NIOPDC), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Так, владельцы частных транспортных средств смогут в месяц приобрести 60 литров бензина, владельцы двухтопливных автомобилей - 30 литров. Отдельная квота предусмотрена для таксистов - 400 литров бензина и в два раза меньше топлива для двухтопливных автомобилей. Для мотоциклистов по квотированной цене предусмотрено 25 литров бензина. Есть квоты для грузовых автомобилей и скорой помощи.

При этом стоимость литра бензина в рамках квоты выросла на 50%, до 15 тысяч иранских риалов за литр (около 13 американских центов за литр). Каждый дополнительный литр бензина, то есть вне квоты, стоит дороже - 30 тысяч риалов за литр.

Иран является страной с одними из крупнейших запасов нефти в мире, но из-за проблем с переработкой нефти до недавнего времени был вынужден экспортировать бензин в страну. Однако, как заявил министр нефти Ирана Бижан Зангане в начале 2019 года, страна более не испытывает дефицита в бензине и не нуждается в его импорте, который прекратился с осени 2018 года. Сам же Иран, по его словам, мог бы уже экспортировать переработанное топливо.

Предыдущий раз квотирование на бензин вводилось при президенте Махмуде Ахмадинежаде.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
МЭА подсчитало рост доходов России и Саудовской Аравии от сделки ОПЕК+
Энергетика 14:06
В Иране заявили, что никогда не пойдут на переговоры по ракетной программе
Политика 11:12
Министерство нефти Ирана построит два завода в Кирманшахе
Экономика 14 ноября 16:34
Лидер Ирана амнистировал обвиненных в преступлениях против безопасности
Политика 14 ноября 16:26
Иран готов принять иностранных инвесторов
Экономика 13 ноября 17:31
Посол ЮАР о потенциале для расширения отношений с Ираном
Политика 13 ноября 17:07
Лента новостей
Буровая установка имени Гейдара Алиева "демобилизована" с месторождения «Абшерон»
Энергетика 15:45
Fitch назвал ожидаемый рейтинг будущих облигаций казахстанской "КазАгроФинанс"
Финансы 15:38
Эксперт назвал оптимальную цену на нефть
Энергетика 15:36
Увеличился объем денежных переводов из-за границы в Грузию
Финансы 15:31
Скорректированный ВВП Грузии составил более $17 млрд
Финансы 15:26
Около 15% азербайджанского импорта приходится на долю России
Бизнес 15:22
Казахстанская компания по управлению электросетями закупит стройматериалы
Тендеры 15:22
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял делегацию в составе группы мусульманских религиозных деятелей (ФОТО)
Политика 15:20
Компания из ОАЭ рассказала о перспективах развития Carrefour в Узбекистане (Эксклюзив)
Бизнес 15:18