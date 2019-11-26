Сирийский министр: Приоритетом Дамаска является работа с иранскими компаниями

26 ноября 2019 15:29 (UTC+04:00)

Министр общественных работ и жилищного строительства Сирии Сухейль Абдуллатиф заявил, что правительство приказало предоставить всем иранским компаниям приоритет и возможности для сотрудничества в восстановлении Сирии и использования там инвестиционных возможностей, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Сухейль Абдуллатиф во вторник на иранско-сирийском бизнес-форуме, прошедшем в Торговой палате Ирана, отметил, что "меморандум, подписанный в Совместном ирано-сирийском комитете, включает в себя практические меры, включая создание иранских и сирийских компаний. Если соглашения будут выполнены, мы можем использовать сирийские государственные компании".

"Если будет создана совместная ирано-сирийская компания, могут присутствовать компании во всех сирийских провинциях", - указал он.

"Совместная ирано-сирийская компания не нуждается в участии в тендере и может быть непосредственно вовлечена в работу. У нас также есть инвестиционные проекты, в которые может войти иранский инвестор", - добавил он.

Министр общественных работ и жилищного строительства Сирии отметил, что должно быть всеобъемлющее понимание вопроса о гарантиях и финансовых вопросах, поскольку остальная часть деятельности зависит от финансовых и банковских соглашений.

По его словам, "следующим шагом является создание совместного банка между Ираном и Сирией, который будет находиться в Сирии.

"Крайне важно, чтобы иранский частный сектор был задействован в восстановлении Сирии сирийской инфраструктуры", - заключил он.

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