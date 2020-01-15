Иран увеличит производство катализаторов

15 января 2020 18:04 (UTC+04:00)

Доступ к платной информации предоставляется по подписке

Часть информационных материалов АМИ Trend, отмеченная знаком , доступна только подписчикам агентства.

Если Вы являетесь зарегистрированным пользователем, пожалуйста, введите свой логин и пароль

azericard

Подписаться на новости

Для подписки на информационные продукты АМИ Trend, получения платного доступа к новостям агентства, размещения рекламы и приобретения фотографий обращайтесь к нам:
Телефон: (+994 12) 437-12-68
E-mail: sales@trend.az

Оставить заявку для оформления платной подписки на издания АМИ Trend можно по адресу subscribe@trend.az. Заполните нижеследующую форму и наши менеджеры свяжутся с вами в самые кратчайшие сроки:

Capcha code
Обновить картинку
Новости по теме
На энергетической бирже Ирана продано свыше 100 тысяч тонн бензина
Энергетика 13:17
Замминистра: Иран овладел технологией получения метанола
Экономика 14 января 18:54
Иранский Гешм стратегическая зона для энергетических проектов
Экономика 14 января 17:36
Иран выставит на продажу 2 млн баррелей нефти
Экономика 14 января 12:10
В иранском Хурремшехре началась транспортировка нефтяной платформы морем
Энергетика 13 января 19:53
До конца 2020 года Иран запустит проект стоимостью в $2 млрд
Экономика 13 января 16:54
Лента новостей
ОПЕК опубликовала прогноз по добыче нефти в Азербайджане
Энергетика 18:23
Для участия в парламентских выборах в Азербайджане зарегистрировано 1396 кандидатов
Политика 18:22
В Баку незначительно подорожало вторичное жилье
Бизнес 18:20
ЗАО «AzerGold» продолжает успешное сотрудничество с высшими учебными заведениями (ФОТО)
Общество 18:18
Путин попросил правительство исполнять обязанности в полном объеме
Россия 18:10
Спрос на аукционе Центробанка Азербайджана впятеро превысил предложение
Финансы 18:10
В Азербайджано-Французском университете (UFAZ) будет осуществляться прием в магистратуру (ФОТО)
Общество 18:09
Навойский ГМК Узбекистана намерен привлечь кредиты российских банков
Бизнес 18:08
Грузия объявила международный тендер на разведку запасов нефти и газа
Энергетика 18:04