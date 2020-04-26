Таможенный пункт между Ираном и Пакистаном возобновил свою работу

БАКУ /Trend/ - Пограничный таможенный пункт Римдан между Ираном и Пакистаном со вчерашнего дня (25 апреля) возобновил работу. Об этом, как передает Trend, сказал представитель Таможенной администрации Ирана Рухулла Латифи.

По его словам, вчера 14 грузовиков, экспортирующих иранскую продукцию, пересекли таможенную границу.

Он добавил, что пакистанская сторона объявила, что примет 20 грузовиков, перевозящих продукты, с 08:00 до 14:00 в понедельник, среду и субботу, соблюдая санитарные протоколы.

Латифи отметил, что таможенный пункт Римдан расположен в 130 километрах от района Чабахар провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана и на границе с таможней Габд в провинции Белуджистан Пакистана.

Отметим, что пограничные таможенные пункты между Ираном и Пакистаном были закрыты Пакистаном с конца февраля из-за распространения коронавируса в Иране.

Добавим, что с 19 февраля по 25 апреля в Иране подтверждено 89 238 инфицирований коронавирусом, 5 650 человек скончались, 68 193 человека выздоровели.

(Автор: Эльнур Багышов)