В Иране откроются 20 крупных проектов по электроэнергетике

В этом году Исламская Республика Иран полна решимости реализовать важные проекты и планы в области электроэнергетики к концу 20 года, так что помимо продвижения этой отрасли, люди получат выгоду от этих проектов, и мир узнает, что процесс развития в Иране продолжается, несмотря на все проблемы.

Использование некоторых из этих 20 проектов в дополнение к выгодам, которые оно приносит стране, проложит путь для Ирана, чтобы стать региональным энергетическим центром, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Неотключение электроэнергии, электроснабжение всей страны, использование газового конденсата в качестве топлива для газовых турбин, предотвращать потери энергии в распределительном секторе, повышение эффективности электростанций, эксплуатация электростанции мощностью 1400 МВт в провинции Хормозган на юге Ирана, эксплуатация первой национальной электростанции в соответствии с климатическими условиями страны является одними из проектов, которые будут включены в повестку дня электроэнергетики страны в этом году.

Кроме того, развитие оптоволокна в электросети и расширение электрических зарядных станций и замена 50 000 бензиновых мотоциклов электрическими видами, цифровое преобразование в секторе распределения электроэнергии, основанное на интеграции технических и нетехнических систем, увеличивая долю мощности возобновляемой энергии по крайней мере до 2% от общей мощности электростанций являются другими планами на текущий год.