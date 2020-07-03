Иран снял запрет на экспорт томатной пасты
БАКУ /Trend/ - В Иране сняли запрет на экспорт томатной пасты до конца седьмого месяца по иранскому календарю (21 октября 2020 года).
Как передает Trend, об этом говорится в письме генерального директора Управления правил импорта и экспорта министерства промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли Ирана Саида Аббаспура, направленного в Таможенную администрацию.
В письме отмечается, что иранская таможня может разрешить экспорт различных видов томатной пасты.
Отметим, что в Иране экспорт некоторых товаров запрещается из-за сокращения производства или увеличения внутреннего спроса. В стране в разное время запрещался экспорт ряда сельскохозяйственных продуктов, включая картофель и лук.
(Автор: Эльнур Багышов. Текст: Али Гасымов)
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