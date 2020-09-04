Из Ирана было поставлено 38 млн. тонн ненефтяных товаров
В этом году из Ирана в другие части мира было экспортировано 38 млн. тонн ненефтяных товаров. Об этом,как передает Trend со ссылкой на İRNA, сказал генеральный директор таможни Ирана Мехди Мирашрафи.
«В этом году в страну было ввезено более 13 млн. тонн товаров, из которых более 10 миллионов тонн - это товары первой необходимости. 2.7 млн. тонн от общего объема экспорта страны было экспортировано в евразийские страны», - заявил он.
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