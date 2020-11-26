Иран экспортировал краски на сумму более $93 млн

Средняя экспортная стоимость каждой тонны краски в Иране составляет около 2,2 тыс. долларов, что более чем в пять раз превышает среднюю стоимость каждой тонны общего экспорта (400 долларов), сказала секретарь совета по производству химической и целлюлозной продукции Организации развития торговли Ирана Неда Атаи, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Согласно официальной иранской таможенной статистике, стоимость экспорта красок в 2018 году составляла около 82 миллионов долларов, а в 2019 году увеличилась на 15% и составила более 93 миллионов долларов», - сказала она.

«Обзор экспортной статистики Ирана показывает, что в предыдущие годы доля экспортных рынков красок Ирана в Китае составляла 27%, Афганистане 24%, Ираке 17%, Туркменистане, Таджикистан и Казахстан 13, 11 и 7% соответственно», - указала она.