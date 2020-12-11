Железная дорога Хаф-Герат приведет к стабильности и развитию в Афганистане: МИД Ирана

Официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзвде назвал открытие железной дороги Хаф-Герат важным шагом на пути к стабильности и развитию Афганистана, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

«Отношения между Ираном и Афганистаном становятся все более прекрасным примером добрососедства в этом регионе», - написал он в Twitter.

Напомним, что в четверг железная дорога Хаф-Герат на юго-востоке иранской провинции Хорасан-Разави до Герата на западе Афганистана открылась с целью завершения части международного железнодорожного коридора Восток-Запад и развития региона.