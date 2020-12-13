Производство легковых автомобилей в Иране за восемь месяцев текущего года выросло на 21,3%
Обзор официальной статистики, опубликованной Министерством промышленности, рудников и торговли Ирана, показывает, что с начала этого года до конца октября было произведено 542 600 легковых автомобилей. Статистика показывает рост на 21,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.
За этот период отечественными автопроизводителями было произведено 52 828 грузовых фургонов, что на 20,4% больше, чем в прошлом году.
Согласно отчету, в секторе сельскохозяйственной техники отечественные заводы к концу октября выпустили 383 комбайна и 13 395 тракторов, что выросло на 41,3% и 9,1% соответственно.
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