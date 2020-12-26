В Иране сдан в эксплуатацию нефтехимический комплекс Хегматане

БАКУ/Trend/ - Нефтехимический комплекс Хегматане с инвестициями в 1 200 миллиардов туманов был официально введен в эксплуатацию в четверг на церемонии, на которой присутствовали местные официальные лица, и в режиме прямой видеосвязи с президентом Исламской Республики Иран, передает Trend со ссылкой на IRNA.

Нефтехимический комплекс Хегматане - один из важных проектов в экономическом развитии страны и реализации лозунга производственного скачка, который был открыт сегодня в режиме видеоконференции с присутствием Хасана Рухани.

Хегматане представляет собой крупнейшее производственное предприятие в провинции Хамадан, которое производит уникальный продукт под названием ПВХ медицинского назначения и имеет годовую мощность 70 000 тонн.