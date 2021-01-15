Посол Ирана в Ашхабаде заявил, что с момента месяца Шахривар (конец августа) товарооборот между Ираном и Туркменистаном увеличился втрое по сравнению с предыдущим периодом, передает Trend со ссылкой на Iran.ru.

Торговля возобновилась после возобновления работы трансграничных таможенных постов, прекращения закрытия из-за распространения коронавируса, сообщил IRNA Голям-Али Арбаб-Халес.

Он сказал, что экспорт и импорт по автомобильной и железной дороге Иран-Туркменистан заметно выросли за этот период по сравнению с прошлым годом.

Он рассказал, что Иран выразил озабоченность продолжающимся закрытием границы северным соседом Ирана со всеми странами из-за пандемии COVID-19. Посольство Ирана в Ашхабаде начало консультации и после нескольких раундов переговоров между президентами и экспертами двух стран границы между Ираном и Туркменистаном вновь открылись.