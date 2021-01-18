Иран и Турция подписали документы о сотрудничестве в железнодорожной сфере

БАКУ /Trend/ - В целях максимального использования потенциала грузовых и пассажирских железнодорожных перевозок Иран и Турция подписали три документа.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал заместитель министра дорог и градостроительства Ирана, исполнительный директор железнодорожной компании Саид Расули. По его словам, эти документы определяют деятельность в нескольких направлениях. Так, планируется усилить деятельность в рамках транспортного коридора Восток-Запад, благодаря чему увеличится объем грузоперевозок из Китая, Афганистана и Пакистана в Турцию, а также в обратном направлении, параллельно с этим Турция получит выход к южным портам Ирана.

Замминистра сказал, что данными документами также предусматривается создать выход Китая в Европу по южному направлению.

Расули выразил надежду на соединение железных путей трех стран в рамках железнодорожного проекта Стамбул-Тегеран-Исламабад.

"За первые 9 месяцев (20 марта - 20 декабря 2020 года) по железной дороге между Ираном и Турцией было перевезено более 500 000 тонн продукции. К концу года (21 марта 2021 года) этот показатель достигнет 600 тысяч тонн, что станет рекордом в рамках сотрудничества двух стран в области железнодорожного транспорта", - добавил Саид Расули.

(Автор: Эльнур Багишев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)