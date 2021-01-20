Из иранской провинции Бушер экспортировано товаров на 4,3 млрд. долларов за 9 месяцев

По словам представителя провинции, в течение первых девяти месяцев текущего иранского календарного года (20 марта - 20 декабря 2020 г.) продукция на сумму 4,3 млрд. долларов была экспортирована из провинции Бушер на юго-западе Ирана, передает Trend со ссылкой на İran.ru.

Хасан Хоссейни, глава департамента промышленности, горнодобывающей промышленности и торговли провинции, назвал нефтехимические, сельскохозяйственные и промышленные продукты, а также полезные ископаемые, в качестве основных товаров, экспортируемых из провинции в указанный период, сообщает Tehran Times.

По словам главы Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA), объем не нефтяной торговли Ирана за первые девять месяцев текущего 1399 иранского календарного года составил 52 миллиарда долларов.

Как сообщил Мехди Мир-Ашрафи, общий объем не нефтяной торговли страны составил 110 миллионов тонн за указанные девять месяцев, из которых более 85,2 миллиона тонн были экспортированы, а около 25 миллионов тонн - импортными товарами.

Чиновник оценил общую стоимость импорта в страну за указанный период в 26,8 миллиарда долларов, в то время как стоимость экспорта, как сообщается, составила 25,1 миллиарда долларов.

По словам Мир-Ашрафи, 17,5 млн. тонн ввезенных в страну товаров в рассматриваемом периоде составили основные товары, что составляет львиную долю импорта по весу.

В пятерку основных направлений экспорта Ирана, не связанных с нефтью, в этот период входили Китай с объемом экспорта 6,4 млрд. долларов, Ирак с 5,9 млрд. долларов, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с объемом экспорта более 3,3 млрд. долларов, Турция с 1,8 млрд. долларов и Афганистан с 1,7 млрд. долларов.

Между тем, в пятерку основных источников импорта страны в этот период входили Китай с 7 миллиардами долларов, ОАЭ с 6,3 миллиардами долларов, Турция с 3 миллиардами долларов, Индия с 1,6 миллиардами долларов и Германия с объемом импорта 1,6 миллиарда долларов.

Как и все другие страны мира, торговля Ирана с его иностранными партнерами пострадала от пандемии коронавируса, однако ситуация нормализуется, и торговля страны приближается к уровню, предшествующему пандемии.

Как ранее объявил глава IRICA, стоимость не нефтяной торговли Ирана в прошлом 1398 иранском календарном году (закончившемся 19 марта 2020 года) составляла 85 миллиардов долларов.

Мехди Мир-Ашрафи оценил годовой объем торговли страны, не связанный с нефтью, в 170 миллионов тонн и сказал, что этот объем торговли был достигнут, несмотря на строгие санкции.