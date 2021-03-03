Объем экспорта арматуры из Ирана превысил 1,4 млн тонн за 10 месяцев

Объем экспорта арматуры за 10 месяцев достиг 1 млн. 488 тыс. тонн, передает Trend со ссылкой на İRNA.

Показатель снизился на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда Иран экспортировал 1 млн 919 тыс. тонн арматуры.

В то же время объем импорта арматуры за указанный период составил 24 тыс. тонн и снизился на 17% по сравнению с прошлым годом.

