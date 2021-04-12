В Иране на локализацию производства выделено 3,5 млрд долларов

Замминистра промышленности, рудников и торговли Ирана Мехди Садеки-Ниараки в понедельник сообщил, что объем инвестиции на локализацию производства увеличился до 3,5 млрд долларов в прошлом году, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Выделено 3,5 млрд долларов на развитие локализации производства в различные отрасти промышленности в стране», отметил он, добавив, что объем инвестиции в промышленности за 11 месцев в иранском 1399 году вырос на 225%.

Он также сообщил о развитии производства 20 промышленных продуктов, и выразил надежду на улучшение ситуации в текущем году.