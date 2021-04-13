Италия готова инвестировать в нефтехимическую промышленность Северного Хорасана

Генеральный консул Ирана в Милане Дарюш Солат заявил, что частный сектор Италии готов инвестировать в нефтехимическую промышленность, сталелитейную промышленность и сельское хозяйство в провинции Северный Хорасан, сообщает Trend со ссылкой на IRNA.

Дарюш Солат в понедельник вечером на видеоконференции, посвященной торговым и культурным отношениям между Северным Хорасаном и Генеральным консульством Ирана в Милане, Италия, а также предыстории присутствия итальянских инвесторов в крупных и материнских отраслях (нефтехимия, металлургия, сельское хозяйство и шахты) заявил: «Мы ожидаем, что высшие должностные лица этой провинции переведут полную и исчерпывающую информацию об инвестиционных возможностях во всех областях инфраструктуры провинции Северный Хорасан на английский язык и предоставят ее инвесторам этой страны через Генеральное консульство Милана».

«Взаимное признание возможностей и возможностей может обеспечить основу для юридического и дополнительного сотрудничества с провинцией Северный Хорасан для итальянских инвесторов, и Генеральное консульство Ирана в Милане обеспечит необходимое сотрудничество для выполнения этого процесса с целью выполнения юридических обязанностей», - отметил он.