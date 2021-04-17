Стоимость экспорта агропродовольственных товаров из Ирана увеличилась на 7,2 процента за 1399 иранский год, несмотря на торговые ограничения, введенные на границах для сдерживания пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".

Данные Таможенного управления Исламской Республики Иран (IRICA) показали, что экспорт сельскохозяйственной продукции превысил 6,1 миллиарда долларов в конце прошлого 1399 иранского года по сравнению с 5,7 миллиардами долларов, зафиксированными за 1398 год (по март 2020 года), сообщает Press TV.

По данным ISNA, экспорт агропродовольственных товаров увеличился на 24,9 процента в весовом выражении за этот период.

Также сообщается, что общий вес отгрузок сельскохозяйственной продукции, зарегистрированных на IRICA для экспорта, составил более 8,8 миллиона тонн.

Основными статьями экспорта были фисташки, томатная паста, печенье и кондитерские изделия, а основными странами назначения были Китай, Ирак, Россия и Афганистан.