Минздрав: Российская вакцина Sputnik V будет производиться в Иране

Представитель Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Киануш Джаханпур заявил, что российская вакцина Sputnik V серийно производится в Иране в сотрудничестве с иранскими компаниями и российской компанией Gamalia.

«Три иранские компании добровольно участвуют в производстве вакцины от коронавируса Sputnik в Иране и были представлены Институту имени Гамалеи через посольство Ирана в России. Одна из этих компаний опережает другие. Разумеется, за этим стоят еще две компании, и все три компании имеют возможность производить эту вакцину», - сказал он.

«Видимо, что инфраструктура и производственные линии вакцины Sputnik в Иране готовы. Важно поставлять сырье и побочные продукты для начала производства, как только эти объекты будут готовы и российская сторона предоставит этим компаниям все необходимое. Через 45 дней или два месяца после предоставления информации иранским компаниям первые вакцины Sputnik выйдут на рынок Ирана», - добавил он.