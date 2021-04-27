Иран начнет производство российской вакцины Sputnik V в стране к концу весны
Заместитель председателя Совместной торговой палаты Ирана и России заявил, что Исламская Республика Иран начнет производство российской вакцины Sputnik V в стране к следующему месяцу, передает Trend со ссылкой на "Иран.Ru".
По его словам, импорт Ираном товаров из России превышает экспорт Ирана в эту страну, и добавил: «Соответственно, у Ирана нет заблокированных денег в Российской Федерации».
Кроме того, глава Информационного центра Минздрава сообщил, что Исламская Республика Иран до конца весны (21 июня) выпустит российскую вакцину «Спутник V» совместного производства.
По его словам, первая партия ирано-российской вакцины будет доступна к концу весны.
9 февраля Иран начал массовую вакцинацию против COVID-19 вакциной Sputnik V.
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