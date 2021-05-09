С 14 июня возобновятся рейсы Тебриз-Измир-Тебриз - иранский чиновник
БАКУ /Trend/ - С 14 июня возобновятся рейсы Тебриз-Измир-Тебриз.
Как сообщает Trend, об этом сказал Гендиректор Управления аэропортов провинции Восточный Азербайджан Ирана Рамин Азери.
По его словам, эти рейсы будут выполняться турецкой авиакомпанией Turkish Airlines.
Он добавил, что после Рамазана из Тебриза в Стамбул и обратно будут выполняться 11 рейсов. Пять из этих рейсов будут выполняться авиакомпанией Turkish Airlines, три - иранской AirTour, два - Ata и один - Meraj.
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