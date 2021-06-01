Индия заинтересована инвестировать в разработку газового месторождения в Иране

Власти Индии сообщили о переговорах с Ираном о намерении инвестировать в разработку иранского газового месторождения Farzad B, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Контракт на разработку газового месторождения Farzad B стоимостью 1,780 миллиарда долларов был подписан 17 мая между Национальной иранской нефтяной компанией и компанией Petropars.

Месторождение Farzad B, с оценочными запасами газа в 12,8 трлн фут, было открыто в 2008 году консорциумом из 3 индийских компаний: ONGC Videsh, Oil India и Indian Oil. Индийцы должны были развивать поле после его разведки, но они прекратили свою деятельность после того, как Запад активизировал санкции в отношении Исламской Республики в 2012 г.

Economic Times со ссылкой на индийские власти сообщило, что решение Ирана продать месторождение местной компании не разочаровало Индию о продолжении сотрудничества в энергетическом проекте страны и инвестиции в газовое месторождение Farzad B. После ускорения разработки проекта Иран может официально объявить о сотрудничестве с индийскими компаниями