Объем экспорта лекарственных растений из Ирана составил $500 млн

Директор плана министерства сельскохозяйственного развития Ирана по лекарственным травам Хоссейн Зейнали заявил, что объем экспорта лекарственных растений из Ирана в этом году достиг $500 млн, передает Trend со ссылкой на IRNA.

По его словам, общая площадь выращивания лекарственных растений в Иране составляет 250 тыс. га, из которых собрано 400 тыс. тонн лекарственных растений.

Он добавил, что основными экспортируемыми лекарственными растениями являются шафран, сушеная дамасская роза, розовая вода, и культурные лекарственные растения, которые поступали на рынки других стран, в том числе Афганистана, Испании, Гонконга и Нидерландов.

До сих пор в Иране было идентифицировано около 8425 видов растений, в общей сложности в стране существует около 2300 видов лекарственных растений.