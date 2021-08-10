Иран обсуждает с Россией тему задолженности по АЭС "Бушер"

Иран обсуждает с РФ тему задолженности по АЭС "Бушер" и надеется на урегулирование этого вопроса. Об этом заявил во вторник посол Ирана в Москве Казем Джалали на дискуссии в Фонде поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Как сообщалось, задолженность иранской стороны перед Россией за работы по созданию АЭС "Бушер" составляет около €500 млн.

"Что касается задолженности Исламской Республики Иран по ядерной станции, конечно же, мы ведем беседу с нашими российскими коллегами и идем к решению этого вопроса", - сказал он.