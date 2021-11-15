Рост экспорта иранской стали составил 30% к концу сентября

Общий экспорт иранской стали (промежуточная сталь и стальные изделия) с начала этого года до конца сентября составил 5 млн 912 тыс. тонн, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года указывает на рост на 30 процентов, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Согласно последнему статистическому отчету Иранской ассоциации производителей стали, за первые семь месяцев этого года средний экспорт стали из страны составил 4 577 000 тонн, что на 27 процентов больше по сравнению с тем же периодом прошлого года.

В экспорте промежуточной стали доля экспорта заготовок и блюмов в этот период составила 2 миллиона 722 тысячи тонн, а доля экспорта слябов - 1 миллион 335 тысяч тонн.