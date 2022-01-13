Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42%

Экономика 13 января 2022 23:41 (UTC+04:00)
Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42%

Объем товарооборота Ирана с соседними странами с начала текущего года (21 марта 2021 года) по 21 декабря достиг 75 млн. тонн на сумму 36,8 млрд. долларов. Об этом сообщил в четверг глава Иранской таможенной администрации (IRICA) Алиреза Могадаси, передает Trend со ссылкой на IRNA.

"Объем товарооборота Ирана с соседями за отчетный период по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 18% в весовом выражении, а на 42% – в стоимостном ", заявил он.

По словам Могадаси, общий объем товарооборота Ирана за 9 месяцев текущего иранского года составил 122,455 млн тонн на сумму $72,087 млрд. "За указанный период товарооборот с 15 соседними странами составил 36,8 млрд. долларов. На его долю приходится Q от общего объема внешнеторгового оборота страны", уточнил он.

"В марте-декабре текущего года экспорт в соседние страны составил 57,3 млн. Тонны на сумму $18,7 млрд, что на 9% в весовом, а на 24% – в стоимостном выражении превышают показатель прошлого года", сказал чиновник.

Он добавил, что импорт соседних стран за 9 месяцев текущего иранского года увеличился на 62% в весовом выражении, а на 68% — в стоимостном.

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Подпишитесь на наши новости в Google News! Подписаться
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул
Армянская авиакомпания получила разрешение на рейсы в Стамбул
Армения признала потерю двоих военных в результате собственной провокации на границе
Армения признала потерю двоих военных в результате собственной провокации на границе
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
Американцы превратят небоскребы в солнечные фермы США 00:09
Объем товарооборота Ирана с соседними странами увеличился на 42% Экономика 13 января 23:41
В Грузии 16% инфицированных «Омикроном» заразились повторно Грузия 13 января 23:16
Грузия за год увеличила экспорт в Азербайджан более чем на 20% Грузия 13 января 23:06
Принца Великобритании лишили воинских званий и королевских попечительских обязанностей Европа 13 января 22:57
Глава МИД Азербайджана встретился с исполнительным директором Американского еврейского комитета (ФОТО) Политика 13 января 22:23
Азербайджанские банки начали блокировать проведение платежей в адрес онлайн-букмекерских контор и казино Экономика 13 января 21:53
Назван объем поступлений в госбюджет Азербайджана за счет приватизации госимущества Экономика 13 января 21:34
Посольство США в Багдаде подверглось обстрелу США 13 января 21:26
В 2021 г. прибыль Anglo Asian Mining в Азербайджане выросла почти на $7 млн Экономика 13 января 21:00
Азербайджан передал российским миротворцам заблудившегося армянина Политика 13 января 20:54
Назван объем экспорта сливочного масла из Беларуси в Азербайджан Экономика 13 января 20:38
По инициативе Фонда Гейдара Алиева в Геранбое построено новое школьное здание (ФОТО) Общество 13 января 19:32
Азербайджан сократил экспорт чая Экономика 13 января 19:19
В Азербайджан въезд–выезд авиатранспортом разрешен гражданам еще трех стран Политика 13 января 19:12
Названо число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане Общество 13 января 18:38
В Азербайджане выявлены еще 674 случая заражения коронавирусом, вылечились 509 человек Общество 13 января 18:37
Увеличено количество служебных автомобилей одной из госструктур Азербайджана Общество 13 января 18:29
Глава Управления мусульман Кавказа встретился с Папой Римским Политика 13 января 18:13
Состоялся телефонный разговор между премьер-министрами Азербайджана и Казахстана Политика 13 января 18:03
Buta Airways снизит цены на билеты по всем направлениям Транспорт 13 января 18:01
AZAL прокомментировал разницу в цене авиабилетов на рейсы Баку-Стамбул и Ереван-Стамбул Транспорт 13 января 17:58
Туркменистан за 10 месяцев увеличил экспорт в ЕС более чем на 60% Бизнес 13 января 17:57
Россия обеспокоена обострением на границе Азербайджана и Армении Политика 13 января 17:54
В Азербайджане Центр конного туризма и национальных конных игр передан в подчинение Госпогранслужбы Политика 13 января 17:51
Чешское агентство развития планирует реализацию в 2022 г. новых проектов в Грузии Грузия 13 января 17:40
Министры обороны стран ОДКБ подписали решение о выводе войск из Казахстана Казахстан 13 января 17:37
АН Азербайджана приступит к исследованиям на освобожденных от оккупации территориях страны Общество 13 января 17:33
Ветряная электростанция "Хызы-Абшерон" позволит сэкономить 200 млн кубометров газа в год - эксперт Экономика 13 января 17:24
В России покажут, как азербайджанский актер превратился в эгоистичного принца (ФОТО) Культура 13 января 17:18
Туркменабатский химзавод назвал показатели производства Бизнес 13 января 17:08
Узбекско-корейское СП закупит запчасти Тендеры 13 января 17:01
Рост депозитов в банках позволит снизить инфляционное воздействие на мировую экономику - PwC Azerbaijan Экономика 13 января 16:59
Беннет обсудил с Путиным региональную безопасность и глобальные вызовы Израиль 13 января 16:57
Освободив свои территории от оккупации, Азербайджан сформировал новые реалии на Южном Кавказе - Эрдоган Политика 13 января 16:55
Названа дата проведения очередного Гран-при Азербайджана "Формулы 1" Общество 13 января 16:44
«Мы были первой компанией в СНГ, получившей сертификат ISO 37001» Общество 13 января 16:41
В Азербайджане арестован председатель партии Политика 13 января 16:39
Шамахинская астрофизическая обсерватория предупредила о надвигающейся магнитной буре Общество 13 января 16:36
В Азербайджане продлен срок освобождения от НДС услуг по обязательному медстрахованию Общество 13 января 16:32
В Азербайджане обнаружены и переданы Армении останки еще одного армянского военнослужащего (Эксклюзив) Политика 13 января 16:23
Министры обороны ЕС поддержали обсуждение евробезопасности с РФ совместно с США Европа 13 января 16:19
Совершайте покупки быстрее с iBox! Общество 13 января 16:16
Азербайджан привлекает внимание всего мира реализацией масштабных проектов - Сахиль Керимли Политика 13 января 16:12
Доходы Грузии от приезжих выросли более чем вдвое Грузия 13 января 15:39
О народном артисте Джафаре Намиге Камале написали книгу Культура 13 января 15:38
"Узбекнефтегаз" привлечет услуги по капремонту газотурбинных двигателей Тендеры 13 января 15:36
В ЕС вырос спрос на туркменский хлопок Бизнес 13 января 15:33
В Азербайджане проведены учебно-методические сборы пожарных расчётов (ФОТО) Политика 13 января 15:23
Компания Improtex Motors впервые представила электромобиль - BMW iX (ФОТО) Общество 13 января 15:18
Синоптики о погоде в Азербайджане на ближайшие дни Общество 13 января 15:18
Байден направит в шесть штатов медбригады для оказания помощи в борьбе с COVID-19 США 13 января 15:14
Грузия обнародовала статистику по приезжим из зарубежных стран за 2021 г. Грузия 13 января 15:01
Завтра в Баку ожидается мокрый снег Общество 13 января 14:55
Продажи легковых автомобилей в России в 2021 году выросли на 4,3% Россия 13 января 14:32
TRACECA работает над гармонизацией грузоперевозок различных модальностей - нацсекретарь Транспорт 13 января 14:30
В Ассоциации производителей и экспортеров чая Азербайджана назвали основной экспортный рынок в 2022 г. Экономика 13 января 14:18
Токаев и Путин обсудили вопросы вывода контингента ОДКБ из Казахстана Казахстан 13 января 14:09
Казахстан незначительно увеличил производство угля Казахстан 13 января 14:00
Президент Ильхам Алиев: У нас есть конкретные планы по строительству солнечных и ветряных электростанций Политика 13 января 13:57
Президент Ильхам Алиев: Крупнейшие мировые компании проявляют большой интерес к потенциалу возобновляемой энергии Азербайджана Политика 13 января 13:49
Президент Ильхам Алиев: Саудовская Аравия является одной из немногих стран, которые вообще не установили дипломатических отношений с Арменией Политика 13 января 13:47
Президент Ильхам Алиев: В целом на освобожденных территориях можно производить около 10 тысяч мегаватт возобновляемой ветровой и солнечной электроэнергии Политика 13 января 13:45
Президент Ильхам Алиев: Энергетическая безопасность нашей страны полностью обеспечена Политика 13 января 13:42
Президент Ильхам Алиев: Иностранные инвесторы хорошо знают, что наше слово так же ценно, как и наша подпись Политика 13 января 13:38
Президент Ильхам Алиев: Ветряная электростанция «Хызы-Абшерон» внесет вклад в обеспечение энергетической безопасности Азербайджана Политика 13 января 13:34
Центробанк Азербайджана реализовал на валютном аукционе почти $97 млн Финансы 13 января 13:27
ОБСЕ необходимо усилить меры по укреплению долгосрочного мира между Азербайджаном и Арменией - председатель Политика 13 января 13:26
МЧС Азербайджана обратилось к населению в связи с ожидаемым ухудшением погоды Общество 13 января 13:25
Министерство энергетики и компания ACWA Power будут сотрудничать в области морской ветроэнергетики (ФОТО) Энергетика 13 января 13:24
Назван срок завершения строительства новой автодороги Баку– граница с Россией - Официально Экономика 13 января 13:14
Звезда турецкого кино Хазал Кая приедет в Баку (ФОТО) Звёздный мир 13 января 12:50
Генпрокуратура Азербайджана расследует факт незаконной вырубки деревьев в Баку Общество 13 января 12:47
Unibank – лидер по выдаче льготных бизнес-кредитов предпринимателям Экономика 13 января 12:46
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром энергетики Саудовской Аравии (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 января 12:46
Узбекистан увеличил импорт черных металлов более чем на 20% Узбекистан 13 января 12:35
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента ветряной электростанции «Хызы-Абшерон» (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 января 12:34
Грузию в 2021 г. посетило почти 2 млн человек Грузия 13 января 12:32
Срок эксплуатации Балаханского полигона по утилизации твердых бытовых отходов увеличен на 20 лет (ФОТО) Экономика 13 января 12:24
Узбекистан за 11 месяцев увеличил экспорт меди и медных изделий почти вдвое Узбекистан 13 января 12:13
В Азербайджане обнародовано состояние здоровья лиц, инфицированных штаммом коронавируса "омикрон" Общество 13 января 12:01
Секретариат Энергетической хартии Европы предложил Азербайджану вместе работать над транспортировкой "зеленого" водорода Энергетика 13 января 11:53
На судоремонтных заводах Азербайджана в 2021 г. отремонтировано свыше 100 судов Транспорт 13 января 11:45
Air Astana возобновила авиарейсы в Баку Экономика 13 января 11:42
Индия и Великобритания намерены начать переговоры по соглашению о свободной торговле Другие страны 13 января 11:38
Южный газовый коридор – инфраструктура, играющая решающую роль в энергобезопасности Европы Энергетика 13 января 11:34
Сенат Франции одобрил законопроект о введении вакцинного пропуска в стране Европа 13 января 11:33
В 2022 г. продолжится усиление финансовой и фискальной дисциплины в частном и госсекторе - PwC Azerbaijan Экономика 13 января 11:23
В Азербайджане объявлен конкурс на открытие нового радиоканала Общество 13 января 11:17
В Азербайджане назван объем электроэнергии, вырабатываемой за счет сжигания твердых бытовых отходов Экономика 13 января 11:05
В Грузии за сутки выявлено более 5 тыс. случаев заражения коронавирусом Грузия 13 января 11:04
Министр обороны Азербайджана встретился с личным составом Высшего военного училища им. Гейдара Алиева (ФОТО/ВИДЕО) Политика 13 января 11:03
Казахстан отказался от планов продажи госдоли в двух ГЭС инвесторам из ОАЭ Энергетика 13 января 10:43
В Азербайджане за 11 месяцев выданные фермерам льготные кредиты превысили 65 млн манатов Экономика 13 января 10:40
Теплый ветер и тонкий аромат цветущего сада в январском Баку – выставка Наргиз Гулиевой (ФОТО) Культура 13 января 10:26
Антимонопольный департамент проводит расследование в офисе «КазМунайГаз» Энергетика 13 января 10:20
Стоимость азербайджанской нефти превысила $88 за баррель Энергетика 13 января 10:19
Туркменистан в 2021 г. стал крупнейшим экспортером бензина и дизтоплива в Грузию Грузия 13 января 10:11
Уранодобывающее предприятие в Казахстане привлечет услуги по обвязке скважин Тендеры 13 января 10:08
Ж/д оператор Казахстана закупит электрооборудование Тендеры 13 января 10:06
Все новости