Объем несырьевого экспорта Ирана в соседние страны в прошлом году достиг $25 млрд

Несырьевой экспорт Ирана в соседние страны увеличился до 25 миллиардов долларов в прошлом иранском календарном году (с 20 март 2021 года по 20 марта 2022 года).

Как передает Trend, об этом в интервью ИРНА заявил председатель парламентской комиссии по промышленности Мостафа Тахери.

По его словам, администрация президента Эбрахима Раиси проделала важную экономическую работу почти за год пребывания у власти.

Тахери отметил, что за этот короткий период несколько президентов посетили Тегеран, подписав десятки соглашений о сотрудничестве с президентом Раиси по различным экономическим, торговым, транспортным, железнодорожным и культурным вопросам.

По словам депутата, в прошлом иранском календарном году объем несырьевого экспорта Ирана составил более 48,5 млрд долларов, из которых 25 млрд долларов приходилось на соседние страны.

Он также отметил, что Иран смог увеличить экспорт в Турцию на 100%, а экспорт в Россию — на 30-40% с тех пор, как Раиси вступил в должность президента страны.

Соседние страны вложили средства в транзит своей энергии и товаров через Иран, и они не хотят упускать эту возможность, сказал Тахери, добавив, что это пойдет на пользу экономики и национальной безопасности Ирана.

По словам депутата, Ирану также удалось удовлетворить часть своих требований за счет бартера с соседними странами, что частично привело к нейтрализации санкций США.