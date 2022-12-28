Иран и Беларусь наладят научное сотрудничество в нефтяной промышленности

Иранский нефтяной технологический университет (PUT) и Белорусский государственный технологический университет (БГТУ) подпишут меморандум о взаимопонимании о сотрудничестве, сообщает Trend со ссылкой на iran.ru.

Документ будет направлен на начало научной деятельности и удовлетворение потребностей нефтяной отрасли и установление тесных взаимоотношений между двумя сторонами.

БГТУ был основан в 1930 году и является одним из крупнейших отраслевых ВУЗов в области нефтегазовой, нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Беларуси.

В рамках этого визита были проведены встречи с проректором БГТУ и его научными и научными сотрудниками, а после посещения инфраструктуры и учебно-научных объектов, включая лаборатории и исследовательские центры, были согласованы условия меморандума между двумя университетами. Таким образом, чтобы положения настоящего меморандума были реализованы в течение определенного периода времени.