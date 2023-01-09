Иранский сухогруз, севший на мель под Астраханью, снялся с мели самостоятельно

Сухогруз, следующий в Иран из порта Астрахани, севший на мель в Волго-Каспийском морском судоходном канале 7 января, снялся с мели самостоятельно. Судно следует на выход из канала. Как передает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Астраханской области.

"8 января в 20:15 сухогруз "Раша-1" самостоятельно снялся с мели, следует на выход из Волго-Каспийского морского судоходного канала", - говорится в сообщении.

7 января в 18:08 в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Астраханской области поступило сообщение о том, что на 170 км Волго-Каспийского морского судоходного канала на выходе в Каспийское море сел на мель сухогруз "Раша-1". Маршрут следования судна: порт Астрахань - порт Амирабад (Исламская Республика Иран). Сообщалось, что судовой экипаж в медицинской помощи не нуждается, имеется запас продовольствия на 10 суток. Судовой ход не нарушен, водотечность корпуса судна отсутствует, загрязнений акватории нет.