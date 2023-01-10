Иран и Россия обсудили завершение строительства железной дороги Решт-Астара

Заместитель министра транспорта и городского развития Ирана по вопросам транспорта Шахриар Афандизаде заявил, что Тегеран и Москва провели переговоры о завершении проекта железной дороги Решт-Астара, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Иран представил свой предлагаемый меморандум с 16 статьями, чтобы определить, как Россия будет участвовать и инвестировать в проект железной дороги Решт-Астара», - сказал Афандизаде.

По словам Афандизаде, российское правительство заинтересовано в участии в достройке железной дороги Решт-Астара путем оказания финансовой помощи.

По словам заместителя министра дорожного хозяйства Ирана, в этой связи был предложен двусторонний меморандум между Ираном и Россией и заключен трехсторонний меморандум между Ираном, Россией и Азербайджаном, который следует за совместным заявлением, подписанным министрами трех стран.

«Хотя Иран провел переговоры с Россией, а также с Азербайджаном, чтобы принять участие в завершении строительства железной дороги Решт-Астара, страна завершит проект независимо от того, участвует в нем Россия или нет», - добавил он.

В другом месте своего выступления Афандизаде добавил, что на 13-й совместной встрече между Ираном и Россией было достигнуто понимание относительно передачи 10 миллионов тонн товаров до 2023 года. Три страны - Иран, Россия и Азербайджан - также договорились о передаче 15 миллионов тонн грузов.