Экспорт иранской нефти вырос до рекордно высокого уровня

Экспорт иранской нефти достиг новых максимумов за последние два месяца 2022 года и уверенно начинает 2023 год, несмотря на санкции США. Как передает Trend со ссылкой на iran.ru, об этом сообщило в воскресенье агентство Рейтер со ссылкой на компании, отслеживающие суда.

Как сообщалось, экспорт нефти Ирана вырос, в основном, из-за увеличения поставок в Китай и Венесуэлу.

Консультант по энергетике SVB International заявила, что экспорт сырой нефти из Ирана в декабре составил в среднем 1,137 млн. баррелей в день, что на 42 000 баррелей в сутки больше, чем в ноябре, и является самым высоким показателем 2022 года, о котором сообщил SVB, основываясь на приведенных ранее оценках.

"По сравнению с администрацией Трампа, не было никаких серьезных репрессий или действий против экспорта иранской нефти", - сказала Сара Вахшури из SVB. "Экспорт в январе был таким же сильным, как и в предыдущие месяцы".

"Снижение спроса в Китае и поставки России в Китай стали для них серьезной проблемой. Большая часть иранской нефти по-прежнему поступает на Дальний Восток, в конечном счете в Китай. Иран также помогает Венесуэле экспортировать свою нефть".

Консультант Petro-Logistics, который отслеживает поставки нефти, заявил, что также наблюдает тенденцию к росту экспорта иранской нефти, который, по его мнению, в декабре достиг самого высокого уровня с марта 2019 года.

Компания Kpler, занимающаяся анализом данных, оценила экспорт иранской нефти в ноябре на уровне 1,23 млн. баррелей в сутки, что является самым высоким показателем с августа 2022 года и почти соответствует апрельскому показателю 2019 года в 1,27 млн. баррелей в сутки, хотя в декабре он снизился до чуть менее 1 млн. баррелей в сутки.

По словам другого аналитика, Vortexa, декабрьский импорт иранской нефти в Китай достиг нового рекорда в 1,2 миллиона баррелей в сутки, что на 130 процентов больше, чем годом ранее.

"Большая часть этих поставок пришлась на Шаньдун, где независимые переработчики со второй половины 2022 года перешли на льготные сорта на фоне вялого внутреннего спроса и снижения рентабельности переработки", - говорится в сообщении компании.

Vortexa заявила, что поставки российской нефти Urals, основного конкурирующего сорта иранской нефти, упали в декабре, когда ограничение цен на экспорт российской нефти и запрет Европейского Союза создали неопределенность для покупателей.

Пресс-служба Министерства иностранных дел Китая в ответ на запрос Reuters о комментариях заявила: "Законное и разумное сотрудничество между Китаем и Ираном в рамках международных правовых рамок заслуживает уважения и защиты", не отвечая напрямую на запрос Reuters о рекордных закупках нефти Китаем в Иране.

Иран также расширяет свою роль в Венесуэле, несмотря на санкции США, отправляя поставки легкой нефти для переработки и разбавителей для производства экспортируемых сортов сырой нефти.

Законопроект о национальном бюджете Ирана на предстоящий год основан на еще более высоких поставках в 1,4 миллиона баррелей в сутки, сообщило на этой неделе полуофициальное информационное агентство Fars.

По данным Tanker trackers, после того, как Трамп вывел Соединенные Штаты из ядерной сделки и вновь ввел санкции, экспорт сырой нефти из Ирана сократился до 100 000 баррелей в сутки в 2020 году с более чем 2,5 миллионов баррелей в сутки в 2018 году.