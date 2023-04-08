Астраханский губернатор предложил иранским СЭЗ войти в ассоциацию ОЭЗ стран Прикаспия

Губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин пригласил к участию в ассоциации особых экономических зон стран Прикаспия и государств, по территории которых проходит международный транспортный коридор (МТК) "Север - Юг", иранские свободные экономические зоны (СЭЗ) "Амирабад" и "Энзели". Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Министерства внешних связей Астраханской области по итогам рабочей поездки руководителя региона в Иран в рамках мотопробега "Каспий - море дружбы", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Игорь Бабушкин сообщил иранскому коллеге, что в настоящее время обсуждается инициатива по созданию ассоциации особых экономических зон стран Прикаспия и государств, по территории которых проходит МТК "Север - Юг". Он пригласил расположенную в провинции Гилян СЭЗ "Энзели" присоединиться к данному проекту. Игорь Бабушкин пригласил также расположенную в провинции Мазандаран СЭЗ "Амирабад" поддержать проект создания ассоциации. <...> Он отметил, что объединение создается с целью обеспечения взаимодействия зон по вопросам привлечения инвестиций, развития промышленной кооперации и логистической инфраструктуры, расширения рынков сбыта своей продукции, снижения административных барьеров", - говорится в сообщении с уточнением, что конечным результатом совместной работы должно стать увеличение грузопотока по МТК.

Как сообщили журналистам в пресс-службе главы региона, более 90% всех грузов, проходящих через астраханский воднотранспортный узел, следуют в иранском направлении. В регионе работают 105 предприятий с иранским капиталом. По итогам 2022 года грузооборот между Астраханской областью и Ираном вырос на 20%, составив 2,8 млн тонн.

"В 2022 году по МТК "Север - Юг" был налажен транзит грузов через Иран в страны Персидского залива и Южную Азию, отправлены первые контейнеры в Бангладеш и автотехника в Объединенные Арабские Эмираты. Через Иран в Астраханскую область доставляются товары из Индии, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов. В астраханские порты поступают транзитные контейнеры с чаем, фармацевтическими товарами, кожевенным сырьем, запчастями к автомобилям, автохимией", - говорится в сообщении.