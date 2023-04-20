В Иране сообщили, что АЭС в Бушере возобновит работу до 21 мая

АЭС в иранском городе Бушере вернется в состав общей энергосети страны до 21 мая нынешнего года. Об этом сообщил глава Организации по атомной энергии (ОАЭИ) Ирана Мохаммад Эслами в опубликованном в четверг интервью агентству ISNA, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сейчас на АЭС в Бушере проводят проверки и загружают топливо, - заявил Эслами. - Надеюсь, что до конца месяца ордибехешта [21 мая] она вернется в строй".

14 февраля электростанцию временно закрыли на плановое обслуживание и замену части используемого топлива.

25 августа 1992 года Россия и Иран подписали соглашение о продолжении строительства иранской АЭС недалеко от Бушера на юге страны (предпринято в 1975 году западногерманским концерном, прервано в 1979 году после начала исламской революции). В 1995 году "Зарубежатомэнергострой" (в н. в. "Атомстройэкспорт") заключил контракт с Организацией по атомной энергии Ирана по достройке и реконструкции 1-го блока АЭС. В сентябре 2011 года он был подключен к сети, его официальная передача Ирану состоялась в сентябре 2013 года.