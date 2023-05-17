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В администрации президента Ирана подтвердили подписание соглашения о ж/д участке Решт – Астара

Экономика Материалы 17 мая 2023 11:23 (UTC +04:00)
В администрации президента Ирана подтвердили подписание соглашения о ж/д участке Решт – Астара

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Соглашение о железнодорожном участке Решт – Астара будет подписано выступлениями президентов Ирана и России. Об этом во вторник сообщил замглавы администрации президента Ирана по политическим вопросам Мохаммад Джамшиди, передает Trend со ссылкой на IRNA.

«Наконец, через 23 года будет завершен транспортный коридор Север-Юг, соединяющий Южную Азию с Северной Европой», написал он в своем Twitter.

По его словам, значительные и стабильные доходы по этому маршруту могут составить конкуренцию экспорту нефти.

Ранее, посол Ирана в РФ Казем Джалали сообщил, что соглашение между Ираном и Россией о строительстве железнодорожного участка Решт - Астана будет подписано во время визита Вице-премьера РФ Александра Новака в Тегеран 16, 17 мая.

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