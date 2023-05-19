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Иран планирует открыть в России филиалы двух банков

Экономика Материалы 19 мая 2023 10:11 (UTC +04:00)
Иран планирует открыть в России филиалы двух банков

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Иран намерен открыть в России представительства и филиалы двух своих банков. Об этом сообщило в четверг агентство ISNA со ссылкой на заместителя главы Центробанка исламской республики Мохсена Карими, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы посоветовали двум банкам <...> открыть представительства, а затем и филиалы для выявления коммерческих и экономических инвестиционных возможностей в России", - сказал он.

Такое решение было принято в ответ на открытие 17 мая первого в Иране представительства российского банка ВТБ. Карими высоко оценил этот шаг, назвав его "хорошим стартом для расширения экономического сотрудничества двух стран".

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