Нарендра Моди: Присоединение Ирана к ШОС поможет реализации инфраструктурных проектов

Премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил во вторник о том, что присоединение Ирана к Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) содействует реализации региональных инфраструктурных проектов, включая транспортный коридор "Чабахар", сообщает Trend.

Моди отметил, что вступление Ирана в организацию создает благоприятные условия для активного развития портового проекта "Чабахар". Он подчеркнул важность международных транспортных коридоров, которые способствуют укреплению связей между регионами. Премьер-министр подчеркнул необходимость полной реализации потенциала этих проектов.

Выступая на Совете глав государств стран ШОС в онлайн-формате, Моди подчеркнул значимость сотрудничества в рамках Шанхайской организации сотрудничества и поддержал усилия по расширению инфраструктурных возможностей региона для блага всех ее членов.