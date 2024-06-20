Иран одобрил принятие закона о свободной торговле с ЕАЭС

БАКУ /Trend/ - Правительство Ирана одобрило принятие закона о формировании зоны открытой торговли со странами-участницами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Как передает в четверг Trend со ссылкой на иранские СМИ, об этом сообщил 19 июня официальный представитель правительства Ирана Али Бахадори Джахроми на пресс-конференции по итогам заседания кабмина.

"Кабинет министров одобрил законопроект о подписании соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Ираном", - сказал он.

Одной из важных целей этого соглашения представитель назвал обеспечение свободного экономического и торгового взаимодействия.

Отметим, что в июне этого года президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О ратификации Соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и его государствами-членами, с одной стороны, и Исламской Республикой Иран, с другой стороны".

Оно вступит в силу через 60 дней после получения последнего письменного уведомления о завершении всех необходимых внутренних юридических процедур со стороны стран ЕАЭС и Ирана.

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