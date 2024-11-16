Назван объем перевалки нефти в портах иранской провинции Ормузган

БАКУ /Trend/ - За 7 месяцев текущего иранского года (с 20 марта по 21 октября 2024 года) в провинции Ормузган, расположенной на юге Ирана, было погружено и отгружено около 64,8 миллиона тонн нефти и ненефтяных продуктов.

Как сообщает Trend, об этом сказал журналистам генеральный директор Управления портов и мореплавания иранской провинции Ормузган Хусейн Аббаснежад.

По его словам, за 7 месяцев в портах провинции Ормузган было погружено и отгружено 44,2 миллиона тонн ненефтяных продуктов, около 20,6 миллиона тонн нефтепродуктов.

Аббаснежад добавил, что за указанный период через порты провинции было экспортировано 29,7 миллиона тонн продукции. Из них 25,7 миллиона тонн было экспортировано через порт Шахид Раджаи.

"За 6 месяцев через порты провинции Ормузган было экспортировано 6,2 миллиона тонн нефти и нефтепродуктов", - отметил он.

Отметим, что в иранской провинции Ормузган есть 118 портов. Из этих портов 44 порта многоцелевого назначения, 31 рыбный порт, 13 торговых, 11 нефтяных, 3 пассажирских, 3 промышленных порта.